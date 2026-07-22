Туристка из Удмуртии скончалась после наезда пассажирского поезда в Сочи

В Сочи погибла 45-летняя туристка из Удмуртии, попавшая под колеса пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительным данным, машинист заметил женщину на железнодорожных путях и неоднократно подавал звуковые сигналы. Он применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Это произошло на станции Солоники.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия. На предупреждающие сигналы перед столкновением не реагировала. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.