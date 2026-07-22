Засуха замедлила лесовосстановление в Ростовской области

Засуха негативно отразилась на темпах восстановления защитных лесополос в Ростовской области. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Васильева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, всего в области насчитывается 240 000 га защитных лесонасаждений. Из них 154 000 га зарегистрированы в собственности региона.

Одним из инструментов сохранения и восстановления лесополос остается их передача сельхозтоваропроизводителям в аренду по ставке один рубль за гектар в год. Арендаторы обязаны содержать насаждения, проводить работы по их сохранению и восстановлению, использовать участки в иных целях запрещено.

Передача лесопосадок в аренду продолжается, однако Алексей Васильев не назвал ни переданную площадь, ни число заключенных договоров. Прямая государственная поддержка аграриев на содержание лесополос пока не предусмотрена, хотя отдельные хозяйства самостоятельно проводят работы по приведению насаждений в надлежащее состояние.

Мария Хоперская