Минэкономразвития Ставрополья поддержит бизнес после удара по хабу WB

Министерство экономического развития Ставропольского края объявило о дополнительных мерах поддержки предпринимателей после атаки беспилотников на крупный складской комплекс в Невинномысске, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Министр Антон Доронин сообщил, что поврежденный объект выполнял функции логистического хаба для производителей региона, а ведомство готово принимать обращения бизнеса напрямую, а также через подведомственные институты развития, включая центр «Мой бизнес», Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд и Корпорацию развития Ставропольского края. Предпринимателям пообещали консультационную, финансовую и гарантийную поддержку, а также помощь с продвижением продукции через маркетплейс «Сделано на Ставрополье».

Поводом для обращения стала ночная атака беспилотников 22 июля. Губернатор Владимир Владимиров первым сообщил о налете на промышленную зону Невинномысска. По его данным, после удара загорелся складской комплекс на окраине города. Позднее власти уточнили, что в районе происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня, чтобы привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий. К тушению пожара подключили вертолет МЧС России.

Вскоре глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким подтвердила, что атаке подвергся логистический центр Wildberries в Невинномысске. По ее словам, персонал заранее эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, однако избежать пострадавших не удалось. По последним данным региональных властей, медицинская помощь потребовалась пяти людям. Одного из них госпитализировали, угрозы жизни врачи не фиксируют.

После происшествия компания временно остановила работу логистических комплексов в Невинномысске и Краснодаре, которые также подверглись атаке в ту же ночь. В официальном канале «WB партнеры» продавцам рекомендовали отменить запланированные поставки на эти объекты либо перенаправить товары на другие склады. Кроме того, Wildberries прекратил начисление платы за хранение продукции на обоих логистических центрах с 22 июля до восстановления их работы. Компания заявила, что специалисты совместно с экстренными службами устраняют последствия атаки и пообещала регулярно информировать партнеров о возобновлении операций.

Заявление Антона Доронина стало первой официальной реакцией экономического блока правительства края на последствия инцидента для регионального бизнеса. Министр подчеркнул, что поврежденный логистический комплекс обслуживал ставропольских производителей, поэтому нарушения в его работе могут сказаться на поставках и исполнении контрактов. Именно этим объясняется решение подключить региональные институты поддержки, которые готовы предоставлять предпринимателям консультации, льготное финансирование и поручительства по кредитам, а также помогать с поиском альтернативных каналов сбыта продукции.

Станислав Маслаков