Коллекторская организация получила штраф после жалоб жителя Рыбинска

Коллекторская организация оштрафована на 110 тыс. руб. за многочисленные звонки и сообщения жителю Рыбинска. Об этом сообщили в управлении ФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Житель Рыбинска сам обратился к судебным приставам с жалобой на коллекторов. Ранее он взял кредит в банке, однако не справился со своевременной оплатой, в результате образовалась просроченная задолженность.

Банк привлек коллекторскую организацию для взаимодействия с должником. Житель Рыбинска сообщил банку, что разрешает с ним взаимодействовать только через представителя. Эту информацию кредитная организация передала коллекторам.

«Коллекторы проигнорировали это и направляли самому должнику многочисленные голосовые и смс-сообщения с требованием возврата просроченной задолженности. Звонки поступали с разных номеров, но должностные лица установили, что все они принадлежат представителю кредитора»,— сообщили в управлении.

Приставы по итогам рассмотрения материалов составили протокол за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). В управлении добавили, что ранее коллекторская организация уже привлекалась за подобные правонарушения.

Алла Чижова