Руководство холдинга на Ставрополье подозревается в хищении 31,5 млн рублей

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу стали бывший генеральный директор и главный бухгалтер крупного регионального многоотраслевого холдинга, а также двое руководителей подведомственных организаций. По версии следствия, в 2023 году вице-президент по финансам одного из предприятий холдинга разработала схему хищения бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках государственных соглашений.

Так, участники группы заключали фиктивные договоры аренды оборудования между аффилированными компаниями. В документах фигурировала техника, которая фактически уже задействовалась в других проектах по ранее подписанным соглашениям. Арендная плата по новым договорам была многократно завышена — в ряде случаев в десятки раз относительно рыночных цен.

Фиктивные расходы включались в документацию, служившую основанием для перечисления холдингу бюджетных средств в качестве возмещения якобы понесенных затрат. Сумма ущерба превысила 31,5 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Промышленный районный суд Ставрополя. Дело в отношении предполагаемого организатора преступления выделили в отдельное производство. Розыск еще одной фигурантки продолжается.

Константин Соловьев