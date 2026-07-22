Сведения ЦИК: чем владел и сколько заработал глава Удмуртии в 2025 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов задекларировал доход за 2025 год в размере 8,7 млн руб. Речь идет о зарплате и процентах по вкладам. Недвижимость и транспорт у руководителя региона отсутствуют. Это следует из отчетности кандидатов из федерального списка партии «Единая Россия» (ЕР) к выборам в Госдуму, опубликованной на портале ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Всего у господина Бречалова открыто 12 банковских счетов, общая сумма остатка — 813,5 тыс. руб. Акциями и иными ценными бумагами глава республики не владеет. Данных об активах его супруги в распоряжении нет.

Отметим, что Александр Бречалов возглавляет региональную группу ЕР по Удмуртии на выборах в Госдуму. Пять лет назад «Ъ-Удмуртия» писал, что глава региона задекларировал доход в 4,8 млн руб. Тогда в его собственности находился автомобиль Volkswagen 7HC Multivan.

Декларации кандидатов в Госдуму от ЕР и других партий ЦИК опубликовал 21 июля. В 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они по-прежнему обязаны. Среди представителей партии власти, кто отчитался о своем благосостоянии, 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Самым богатым кандидатом среди единороссов стал участник российского списка Forbes, совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский: за 2025 год он заработал 5,96 млрд руб. и 17,5 млрд руб. сохранил на банковских счетах.

Подробнее о доходах кандидатов от ЕР читайте в материале «Единороссы рассказали о нажитом».