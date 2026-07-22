Главврач РОКБ покинул должность после 13 лет работы

Вячеслав Коробка оставил пост руководителя Ростовской областной клинической больницы (РОКБ), которую возглавлял с 2013 года. Об этом сообщили в официальных социальных сетях учреждения.

После завершения административной деятельности Вячеслав Коробка вернется к врачебной практике в Центр хирургии и координации донорства.

Одним из значимых достижений этого периода стало развитие программы трансплантации органов, которая за последние десять лет превратилась в важное направление для региона.

Мария Хоперская