В акватории морского порта Сочи 22 июля проведут учебные стрельбы

В акватории морского порта Сочи 22 июля пройдут плановые учебные стрельбы. Об этом сообщили городские власти, призвав жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, поскольку мероприятия носят учебный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, стрельбы проведут в три этапа: с 09:00 до 13:00, в 17:30, а также с 20:00 до 23:00. Перед началом мероприятий, в 08:50, организуют речевое оповещение населения. В администрации отметили, что проведение подобных тренировок направлено на отработку действий военных и является одним из элементов обеспечения безопасности.

Учения состоятся на фоне сохраняющейся напряженной обстановки после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 июля. По данным Министерства обороны России, российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля перехватили и уничтожили 242 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны сообщили, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на публикацию фотографий и видеозаписей последствий атак беспилотников, работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о военных объектах и объектах критической инфраструктуры. За нарушение установленных ограничений, включая распространение информации о силах безопасности, предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет до 300 тыс. руб.

Жителей и гостей Сочи призвали не реагировать на звуки, которые будут сопровождать проведение учений, и ориентироваться только на официальную информацию. Власти подчеркнули, что учебные стрельбы проходят в плановом режиме и не связаны с возникновением чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик