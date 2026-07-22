В Ярославле после ночного дождя затопило улицы

В Ярославле после ночных осадков улицы оказались затоплены. Фотографии публикуют очевидцы в соцсетях.

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Проблемы наблюдались на углу улиц Ушинского и Пушкина, на проспекте Ленина, на улицах Рыкачева, Добрынина, Чайковского, Большой Октябрьской, Калинина, у ТЦ «Космос» и ж/д вокзала «Ярославль – Главный». По сообщениям очевидцев, сложности были и на Московском проспекте. Ярославцы сообщают, что автомобили теряют бамперы и номера в лужах, а вода с дорог проникает в салоны автобусов.

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Кроме того, дождь сопровождался ветром. По данным из соцсетей, деревья упали недалеко от ТЦ «Фараон» и на улице Носкова.

Алла Чижова