В Тольятти строительная компания оштрафована за попытку подкупа должностного лица

В Самарской области коммерческая организация привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение — компания выплатила штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что в апреле 2026 года главный инженер строительной фирмы предложил должностному лицу предприятиязаказчика 100 тыс. рублей за содействие в ускоренной приемке строительномонтажных работ по действующим договорам.

В отношении юридического лица было возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В итоге организацию признали виновной и назначили штраф. В настоящее время сумма уплачена в полном объеме.

Георгий Портнов