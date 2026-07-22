Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, запрет нужен для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На сегодняшний день в аэропорту запланированы рейсы из и в Санкт-Петербург. Они назначены на 20:40 и 21:30 соответственно. Режим беспилотной опасности в Ярославской области 22 июля не объявлялся, но угроза атаки БПЛА существует в соседнем регионе — Костромском.

Алла Чижова