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Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, запрет нужен для обеспечения безопасности полетов.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На сегодняшний день в аэропорту запланированы рейсы из и в Санкт-Петербург. Они назначены на 20:40 и 21:30 соответственно. Режим беспилотной опасности в Ярославской области 22 июля не объявлялся, но угроза атаки БПЛА существует в соседнем регионе — Костромском.

Алла Чижова

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