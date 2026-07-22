Синоптик предупредил жителей Удмуртии о жаре до 35 градусов в конце недели

Температура воздуха к воскресенью и понедельнику может подняться до 33-35 градусов. Об этом в Telegram написала синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова.

«Вчера днем в большинстве районов республики температура воздуха превысила отметку в 30 градусов. И в ближайшие дни жара спадать не собирается»,— добавила она.

При этом с завтрашнего дня в Удмуртию возвращаются дожди, они будут локальными и кратковременными. Не исключены грозы, отметила синоптик.