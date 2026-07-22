ХК «Ростов» не сыграет в сезоне 2026–2027 из-за финансовых проблем

ХК «Ростов» пропустит сезон 2026–2027 из-за проблем с финансированием. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Ростов» Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

При подаче заявки клуб предоставил финансовые гарантии в объеме, достаточном для участия в Olimpbet Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. Однако, впоследствии «Ростов» уведомил лигу об изменении источников финансирования и невозможности гарантировать наличие средств для выступления в сезоне 2026–2027.

Всего в предстоящем чемпионате выступит 31 команда.

Мария Хоперская