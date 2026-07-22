Над Новгородской областью ночью отразили атаку беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Новгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

По словам главы области, жителям следует соблюдать меры предосторожности при обнаружении обломков БПЛА. Он подчеркнул, что к ним нельзя приближаться или прикасаться, поскольку это может быть опасно.

При обнаружении фрагментов беспилотников необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренных служб 112.

Матвей Николаев