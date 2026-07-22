Циклон принесет в Петербург и Ленобласть дожди, грозы и прохладу

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 июля ждет неустойчивая погода из-за обширного циклона, который сместился к юго-западу региона. По прогнозу ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики предупредили о дождливой погоде в Петербурге и Ленобласти 22 июля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Синоптики предупредили о дождливой погоде в Петербурге и Ленобласти 22 июля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные осадки, при грозах возможно усиление порывов северо-западного ветра, скорость которого составит 3–8 м/с. Температура воздуха достигнет +18…+20 градусов.

В Ленинградской области температурный фон окажется неоднородным: от +15 градусов на севере до +23 градусов на юге. Осадки также ожидаются в большинстве районов.

По предварительному прогнозу, 23 июля влияние циклона сохранится. В течение суток вновь пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Матвей Николаев