В Оренбурге задержали девушку-курьера из Санкт-Петербурга, забравшую 720 тысяч рублей у потерпевшей

В Оренбурге полицейские задержали 25-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в полицию обратилась 55-летняя жительница Оренбуржья с заявлением о хищении у нее 720 тыс. руб. Потерпевшей позвонил якобы сотрудник «ФСБ» и сообщил, что злоумышленники хотят похитить ее деньги. Для предотвращения хищения необходимо всю имеющуюся сумму отдать на «экспертизу». Действуя по указаниям неизвестного, женщина обналичила 720 тыс. руб. и передала девушке-курьеру, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников.

По подозрению в совершении хищения задержана жительница Санкт-Петербурга. Она пояснила полиции, что ей предложили «работу» в интернете. Она приехала в Оренбург, и, действуя по инструкции кураторов, забрала денежные средства у 55-летней потерпевшей. Однако завершить свой умысел до конца не смогла, так как в момент передачи денег была задержана сотрудниками полиции. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Руфия Кутляева