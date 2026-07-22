Wildberries остановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске после атак БПЛА

Объединенная компания Wildberries и Russ приостановила работу логистических центров в Краснодаре и Невинномысске после ночной атаки беспилотников 22 июля. О временной остановке объектов компания сообщила в официальном Telegram-канале для партнеров «WB партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Продавцам предложили отменить запланированные поставки либо перенаправить их на любые другие складские комплексы сети. Одновременно маркетплейс объявил, что с 22 июля прекращает начислять плату за хранение товаров, размещенных на двух пострадавших объектах, до восстановления их работы.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что ночью атаке подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, приоритетом стала безопасность сотрудников: персонал оперативно эвакуировали в соответствии с действующими регламентами. Компания совместно с экстренными службами приступила к ликвидации последствий происшествия и пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим.

В Краснодаре, по данным оперативного штаба региона и главы города Евгения Наумова, после падения обломков беспилотников возник пожар на территории складского комплекса, который позднее идентифицировали как логистический центр Wildberries. Пострадали три человека, всех доставили в медицинские учреждения. Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов, расположенных поблизости.

В Невинномысске беспилотники также атаковали логистический комплекс Wildberries. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на объекте возникло возгорание, после чего власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Такое решение позволило привлечь дополнительные силы и технику для ликвидации последствий пожара, включая вертолет МЧС России. За медицинской помощью обратились пять человек, однако госпитализация никому из них не потребовалась. Все сотрудники логистического центра успели покинуть территорию до развития пожара.

После происшествия компания изменила логистическую схему для продавцов. Все поставки, которые должны были поступить в Краснодар и Невинномысск, предложено перераспределить между другими распределительными центрами сети. Wildberries пообещал оперативно информировать партнеров о сроках восстановления работы объектов через портал продавцов и официальный канал «WB партнеры».

Станислав Маслаков