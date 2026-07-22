В Пулково отменили ограничения на полеты, но часть рейсов остается задержанной

В аэропорту Пулково сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные ранее из-за ограничений на использование воздушного пространства. Авиагавань постепенно возвращается к штатному режиму работы, однако изменения в расписании сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пулково возобновил работу после снятия ограничений, задерживаются более 20 рейсов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Пулково возобновил работу после снятия ограничений, задерживаются более 20 рейсов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются более 20 рейсов, еще девять рейсов отменены. Ранее Пулково сначала работало в режиме «по согласованию с соответствующими органами», а затем полностью приостанавливало прием и отправку самолетов.

Одновременно отменены ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и обратно. Авиакомпании продолжают корректировать расписание, поэтому пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что за ночь над Ленобластью сбили девять БПЛА.

Матвей Николаев