Подрядчик сорвал ремонт улицы Вавилова в Ростове

Власти Ростова-на-Дону повторно объявили конкурс на ремонт участка улицы Вавилова от улицы Шеболдаева до дома № 69 после того, как победитель предыдущих торгов в одностороннем порядке отказался исполнять муниципальный контракт, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Новую закупку Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова разместила 20 июля. Начальная стоимость работ составила 152,56 млн руб., что почти на 3 млн руб. меньше цены прежнего контракта — 155,47 млн руб.

Первоначальный контракт ДИСОТИ заключила с аксайским ООО «Дорстрой» по итогам конкурса, завершившегося в апреле 2026 года. Компания должна была заменить дорожное покрытие, укрепить основание проезжей части, установить новый бортовой камень, восстановить элементы дорожной инфраструктуры и завершить ремонт к 1 сентября 2026 года. Однако подрядчик направил заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств. В документах, опубликованных в Единой информационной системе закупок, компания указала сразу несколько причин: отсутствие кредитного финансирования, невозможность получить банковские средства для выполнения работ, отсутствие авансирования по условиям муниципального контракта и сложности с обеспечением строительными материалами. Эти обстоятельства, по мнению подрядчика, не позволяли выполнить работы в установленные сроки и с требуемым качеством.

После расторжения соглашения городские власти объявили новые торги и одновременно перенесли срок завершения ремонта на 1 ноября 2026 года. Финансирование проекта предусмотрено за счет средств городского и областного бюджетов.

Отказ от ремонта улицы Вавилова оказался не единичным случаем. В июле «Дорстрой» одновременно вышел еще из нескольких муниципальных дорожных контрактов. Компания отказалась ремонтировать проспект Ворошиловский стоимостью 168,8 млн руб., Богатяновский спуск за 33 млн руб., а также улицы 1-ю и 2-ю Пролетарские с контрактом почти на 49,5 млн руб. Во всех случаях подрядчик сослался на одинаковые финансовые причины: отсутствие банковского финансирования, авансирования и проблемы с поставками материалов. После этого администрация Ростова начала повторный поиск исполнителей по каждому объекту.

Улица Вавилова остается одной из ключевых транспортных артерий северной части Ростова. Именно она связывает быстрорастущий микрорайон Суворовский с центральными районами города и принимает значительную часть транспортного потока, одновременно разгружая проспект Королева и улицу Особенную. Поэтому любые задержки с ремонтом и реконструкцией этой магистрали напрямую отражаются на транспортной ситуации.

При этом проблемы вокруг Вавилова продолжаются уже несколько лет. Еще в 2022 году город не смог найти подрядчика для масштабной реконструкции магистрали стоимостью свыше 4,3 млрд руб. — тогда на конкурс не поступило ни одной заявки. Позднее проект неоднократно корректировали, сроки переносили из-за переустройства инженерных сетей, изменений проектной документации и других технических сложностей. В октябре 2025 года администрация официально признала отставание от графика и заявила о переносе окончания реконструкции на 2026 год, применив к подрядчику штрафные санкции. По данным городских властей, готовность объекта к концу 2025 года превысила 64%.

Станислав Маслаков