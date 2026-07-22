В Петербурге число зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 20%

Прокуратура Санкт-Петербурга за первое полугодие 2026 года выявила более 23,5 тыс. нарушений законодательства. По итогам проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 5 тыс. человек, рассказали на расширенном заседании коллегии под председательством Андрея Гуришева, посвященном итогам работы в первом полугодии и задачам на вторую половину 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура выявила в Петербурге более 23,5 тыс. нарушений закона за полгода

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Прокуратура выявила в Петербурге более 23,5 тыс. нарушений закона за полгода

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ведомстве также отметили снижение уровня преступности. По итогам первого полугодия количество зарегистрированных преступлений в Петербурге сократилось на 21,5%, а число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, — на 34,4%.

Одной из наиболее проблемных сфер остается жилищно-коммунальное хозяйство, где надзорное ведомство пресекло более 2 тыс. нарушений. Кроме того, после вмешательства прокуратуры почти 4 тыс. жителей города получили задержанную заработную плату на общую сумму свыше 307 млн рублей.

Подробнее читайте в материале «Ъ Северо-Запад» — «Криминальная статистика обнадеживает».

Матвей Николаев