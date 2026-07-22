Инженера «Каббалкэнерго» оштрафовали за срыв подключения к электросетям

Кабардино-Балкарское управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности инженера по эксплуатации распределительных сетей Лескенских районных электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» за нарушение сроков технологического присоединения потребителя к электрическим сетям, сообщили в пресс-службе УФАС по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Должностному лицу назначили минимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, — 10 тыс. руб. Решение приняли после рассмотрения материалов проверки, проведенной по обращению гражданина.

Поводом для разбирательства стал договор технологического присоединения, который филиал «Каббалкэнерго» заключил с жителем Кабардино-Балкарии. Документ устанавливал предельный срок завершения всех мероприятий по подключению объекта к электрическим сетям — 19 октября 2025 года. Однако к моменту проведения проверки антимонопольным ведомством обязательства по договору так и не выполнили. Проверка установила, что сетевая организация нарушила требования Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных постановлением правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 года. Именно эти правила определяют сроки и порядок подключения потребителей к электрическим сетям.

В ходе административного производства представители сетевой компании не представили доказательств того, что нарушение сроков произошло по объективным причинам. В материалах дела отсутствовали документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы, решения государственных органов либо иные факторы, которые могли бы исключить ответственность должностного лица. В результате УФАС пришло к выводу, что инженер, отвечавший за эксплуатацию распределительных сетей, не обеспечил своевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором.

Часть 1 статьи 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка подключения к электрическим сетям. Для должностных лиц санкция составляет от 10 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а при повторном нарушении размер штрафов значительно возрастает. Контроль за соблюдением правил технологического присоединения законодательство возлагает на Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные управления.

Станислав Маслаков