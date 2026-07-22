В Ставрополе до конца года построят 40 км новых ЛЭП

В Ставрополе до конца 2026 года планируют построить почти 40 км линий электропередачи и отремонтировать еще 59 км сетей, сообщили в администрации города по итогам совещания по вопросам энергоснабжения. В план работ также включили около 140 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Глава Ставрополя Иван Ульянченко связал рост объема работ с активным развитием города и вводом новых жилых кварталов. По его словам, дополнительные мощности нужны для надежного электроснабжения новых районов, а сетевые компании одновременно строят новые объекты, ремонтируют действующие линии и реконструируют подстанции. Особое внимание, по данным мэрии, уделяют юго-западному району. Там уже построили новый распределительный пункт, а к существующей подстанции до конца года должны проложить еще 4 км подземных кабельных линий.

В администрации отметили, что электросетевые компании регулярно обследуют и обслуживают свои объекты, расчищают трассы и проводят профилактику. Эти работы, как утверждают власти, должны снизить число аварий и сократить время переключения потребителей на резервные источники питания.

Параллельно в городе продолжают муниципальную программу по строительству наружного освещения. В 2026 году в Ставрополе уже проложили около 13 км новых линий освещения на проезде Янтарном, улицах Кленовой, Марьинской, Ландышевой, Кизиловой, Ромашковой, Васильковой и проезде Лазурном, а также в переулке Звездном. Еще на 17 участков общей протяженностью более 15 км подготовили проектно-сметную документацию и включат их в план ближайших лет.

Одновременно в городе идет подготовка к зиме: ресурсоснабжающие организации и управляющие компании проверяют и ремонтируют коммунальные объекты, электросети, теплотрассы, газопроводы, котельные, насосные станции, трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

Станислав Маслаков