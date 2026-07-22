На Ставрополье продажи сидра выросли в 1,4 раза в I полугодии

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года продали 843,9 тыс. л сидра, пуаре и медовухи. Это на 44,6% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Общий объем продаж алкогольной продукции в крае за шесть месяцев составил 43,7 млн л и остался примерно на уровне прошлого года. При этом структура спроса изменилась: продажи коньяка снизились на 5%, вина — на 3%. Водка прибавила 1,7% и достигла 4,1 млн л, пиво сократилось на 0,3%, до 33,2 млн л.

Среднее потребление алкоголя на душу населения в крае в январе–июне осталось на уровне аналогичного периода 2025 года и находится в пределах средних значений. Власти региона также отмечают, что небольшое снижение по ряду позиций укладывается в естественные колебания потребительского спроса.

На федеральном уровне этот тренд выглядит еще заметнее. По данным «Коммерсанта», продажи сидра в России за первое полугодие 2026 года выросли до 20,8 млрд руб., что на 77% больше в годовом выражении. В июне по стране в рознице продали 877 тыс. дал сидра, на 37,4% больше, чем годом ранее. Продажи других напитков брожения росли значительно слабее — на 7,6%. В количественном выражении рост составил 40,35% — до 56 млн л по стране за полгода. По данным ЦРПТ, активнее всего сидр пьют в Белгородской области — 663,75 л на 1 тыс. жителей, следом Ленинградская (615 л), Мурманская (607,5 л), Московская (569 л) и Архангельская (552 л) области.

В Ставропольском крае продажи алкоголя в период майских праздников 2026 года составили 312,1 тыс. дал, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Станислав Маслаков