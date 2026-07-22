Замминистра образования Ростовской области Анищенков вернулся в ведомство

Сергей Анищенков, возглавлявший направление первого заместителя в региональном Министерстве образования с 2022 по март 2025 года, вернулся в ведомство — его имя появилось на официальном сайте структуры после вступления в должность в конце июля.

Донское Министерство просвещения пополнилось знакомым управленцем: Сергей Анищенков приступил к исполнению обязанностей заместителя министра образования Ростовской области в конце июля 2025 года. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-ресурсе ведомства.

Для Сергея Анищенкова это возвращение в привычную среду. На протяжении почти трех лет — с августа 2022-го по март 2025 года — он занимал позицию первого заместителя руководителя того же министерства. Таким образом, перерыв в работе в региональном ведомстве составил лишь несколько месяцев.

Биография чиновника неразрывно связана с Ростовской областью. Уроженец станицы Кривянской, он начинал профессиональный путь в качестве преподавателя информатики — то есть пришёл в управленческую сферу непосредственно из педагогической практики.

Административная карьера Сергея Анищенкова стартовала в апреле 2021 года, когда он получил назначение на должность заместителя главы Октябрьского района, курирующего социальный блок. Уже через полтора года, в августе 2022-го, он перешел на региональный уровень, заняв пост первого замминистра образования Ростовской области.

Станислав Маслаков