После ночной атаки БПЛА на Ростовскую область загорелось поле пшеницы

В ночь на 22 июля Ростовская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Более 20 БПЛА уничтожили в Таганроге и Гуково, а также в Зерноградском, Мясниковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском, Каменском и Неклиновском районах.

В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

Вместе с тем, в Невинномысске на окраине города после атаки беспилотников загорелся складской комплекс. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы, а к медикам по состоянию на 5:50 обратились двое человек, всем оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась.

Губернатор Ставропольского края уточнил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отражали налет на промышленную зону Невинномысска, затем на окраине города возник пожар. По его словам, сначала было двое пострадавших, им оказывали необходимую помощь, угрозы жизни не было.

В результате отражения атаки БПЛА в Краснодаре зафиксировали повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры. Пострадавших в результате этого происшествия нет.

Кроме того, обломки БПЛА попали в логистический склад, где произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы, которые проводят ликвидацию последствий происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

В Карасунском округе фрагменты беспилотника упали на территорию гаражного кооператива. Там возник пожар, который устраняют экстренные службы. Пострадавших нет. В Краснодаре и Динском районе Краснодарского края зафиксировали повреждения жилых домов после падения обломков БПЛА. В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской повреждения получили два частных жилых дома.

Еще один инцидент произошел в Армавире, где после падения беспилотника возник пожар на территории одного из предприятий. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и принимают необходимые меры.

Мария Хоперская