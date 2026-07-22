ММК оснастит печи обжига системами автоматического контроля выбросов

Магнитогорский цементно-огнеупорный завод (входит в Группу ММК) приступил к реализации проекта по внедрению систем автоматического контроля выбросов на основных производственных агрегатах. Оборудование будет установлено на вращающихся печах обжига, которые являются главными источниками промышленного воздействия предприятия на атмосферу, сообщает пресс-служба компании.

Согласно проекту, вращающиеся печи оснастят анализаторами пыли. На барабанных печах смонтируют комплексные измерительные системы, позволяющие в режиме реального времени отслеживать не только концентрацию пыли, но и параметры отходящих газовых потоков. В настоящий момент проектно-конструкторские работы завершены, ведется изготовление оборудования.

Ввод систем контроля в промышленную эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года. Внедрение автоматизированного мониторинга позволит предприятию непрерывно контролировать состояние воздуха в соответствии с нормативными требованиями экологического законодательства.

Евгений Рыженьков