Власти Ставрополья пообещали не вводить новых ограничений на топливном рынке

Топливная обстановка в Ставропольском крае остается напряженной, однако региональные власти последовательно реализуют комплекс мер по ее нормализации — о ходе работы на брифинге рассказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Василий Глушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По его словам, для урегулирования ситуации задействован оперативный штаб, специалисты которого в постоянном режиме фиксируют среднесуточный расход горючего, объемы его завоза и динамику цен. Возникающие затруднения устраняются адресно, без применения универсальных схем. Краеугольным камнем антикризисных мероприятий остается бесперебойное снабжение топливом приоритетных потребителей — экстренных служб, промышленных предприятий, общественного транспорта и организаций жилищно-коммунального хозяйства. С топливными компаниями заключены прямые контракты, а списки транспортных средств согласованы заблаговременно. Помимо этого, рассматривается возможность выделения на отдельных территориях специализированных заправочных пунктов исключительно для спецтехники и автомобилей профильных организаций — подобная мера призвана сократить очереди на остальных автозаправочных станциях.

Определенного прогресса удалось добиться и в переговорах с нефтяными компаниями: те согласились увеличить разовый лимит отпуска бензина. Ряд поставщиков уже предоставляет жителям края возможность единовременно залить в бак до 40 литров топлива.

Между тем простои на части автозаправочных станций сохраняются. Прежде всего это касается объектов крупных вертикально интегрированных компаний, контролирующих около 40% регионального рынка. По словам чиновника, перебои в поставках обусловлены вынужденной перестройкой логистических цепочек, на которую требуется время.

Параллельно на ставропольский рынок активнее выходят независимые операторы, закупающие топливо на товарно-сырьевой бирже. Именно возобновление биржевых торгов во многом позволило частично снять остроту дефицита. Однако рыночная закупочная цена напрямую транслируется в стоимость горючего на колонках таких станций, что и объясняет заметный ценовой разрыв между независимыми и корпоративными АЗС. При этом мониторинг не фиксирует снижения среднесуточного потребления топлива в регионе — спрос держится на прежней отметке.

На вопрос о ценообразовании Глушаков пояснил, что цифры на табло должны соответствовать реальным издержкам поставщика, а не превышать их многократно. «Собственник несет затраты и вправе их компенсировать. Другое дело — чтобы он компенсировал именно эти затраты, а не умножал их на два или три», — подчеркнул замминистра. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке осуществляет краевое управление ФАС, оперативно реагирующее на сигналы о нарушениях.

Введение жестких административных мер в Ставропольском крае не планируется. Опыт других регионов, практикующих четно-нечетные графики отпуска горючего и ночное закрытие заправок, был детально изучен региональным министерством — и признан избыточным применительно к местным условиям.

Станислав Маслаков