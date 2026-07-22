Петербургский метрополитен направит 93,5 млн рублей на ремонт поездов «НеВа»

Петербургский метрополитен определил подрядчика для ремонта двух поездов серии «НеВа», которые в последние годы не эксплуатировались из-за неисправности импортных комплектующих. Контракт стоимостью 93,5 млн рублей получил завод «Вагонмаш», ставший единственным участником закупки, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два простаивавших поезда «НеВа» отремонтируют в Петербурге к весне 2027 года

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Два простаивавших поезда «НеВа» отремонтируют в Петербурге к весне 2027 года

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить текущий ремонт вагонов моделей 81-556/557/558 с асинхронным тяговым приводом. Работы предусматривают восстановление исправности электрического, механического, пневматического и электронного оборудования составов.

Ремонт пройдет непосредственно в электродепо «Невское» в два этапа. До 29 января 2027 года планируется вернуть в строй поезд №56013–56014, который не эксплуатируется с 2024 года. До 30 марта 2027 года должны восстановить состав №56019–56020, простаивающий с 2022 года. После завершения работ оба поезда смогут вновь выйти на линии петербургского метро.

Матвей Николаев