Петербургский метрополитен направит 93,5 млн рублей на ремонт поездов «НеВа»
Петербургский метрополитен определил подрядчика для ремонта двух поездов серии «НеВа», которые в последние годы не эксплуатировались из-за неисправности импортных комплектующих. Контракт стоимостью 93,5 млн рублей получил завод «Вагонмаш», ставший единственным участником закупки, пишет «Деловой Петербург».
Два простаивавших поезда «НеВа» отремонтируют в Петербурге к весне 2027 года
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить текущий ремонт вагонов моделей 81-556/557/558 с асинхронным тяговым приводом. Работы предусматривают восстановление исправности электрического, механического, пневматического и электронного оборудования составов.
Ремонт пройдет непосредственно в электродепо «Невское» в два этапа. До 29 января 2027 года планируется вернуть в строй поезд №56013–56014, который не эксплуатируется с 2024 года. До 30 марта 2027 года должны восстановить состав №56019–56020, простаивающий с 2022 года. После завершения работ оба поезда смогут вновь выйти на линии петербургского метро.