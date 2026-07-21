СК проверит приговор по делу о смерти 20-летнего жителя Пятигорска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о гибели 20-летнего жителя Пятигорска и итогах его рассмотрения судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом послужили сообщения СМИ о приговоре, вынесенном подросткам по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд установил, что в марте 2025 года в Пятигорске фигуранты нанесли телесные повреждения 20-летнему местному жителю, от которых наступила смерть на месте происшествия.

Суд вынес приговоры на сроки от 4,5 до 5 лет с отбыванием в воспитательных колониях и исправительной колонии общего режима. Четвертый фигурант — 12-летний подросток — направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

В сообщении СК отмечается, что родственники погибшего выразили несогласие с назначенным наказанием, расценив его как чрезмерно мягкое. Помимо этого, суд отказал им в удовлетворении иска о возмещении морального вреда.