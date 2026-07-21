Главные новости к вечеру 21 июля

В Ленобласти на ряде АЗС увеличили лимиты отпуска топлива. По некоторым видам бензина ограничения уже полностью отменены.

В Ленобласти назначили нового главу комитета госстройнадзора. Им стал Алексей Пасько.

На автозаводе в Шушарах начали выпуск нового седана TENET A8. Модель адаптирована к российским дорожным и климатическим условиям.

Депутат Зинчук предложил на пять лет ограничить выезд за границу бывшим чиновникам. Автор законопроекта отметил, что изменения коснутся только «узкого круга лиц».

В Петербурге создали рабочую группу по проекту «наземного метро». Стоимость проекта сопоставима со строительством высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург».

Умер художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием.

Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге 26 июля. Его не стало 18 июля в возрасте 67 лет.

Морской вокзал в Петербурге признали памятником регионального значения. Документом утверждены границы территории памятника и предмет его охраны.

В Псковской области отменили систему «чет-нечет» на заправках. Власти намерены сделать ставку на борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов топлива.

Карина Дроздецкая