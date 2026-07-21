Главные новости за 21 июля. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление АО «Монокристалл» о собственной несостоятельности и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В суд о банкротстве «Монокристалл» обратился с долгом в почти 15 млрд руб.

Ситуация с топливом в Ставропольском крае остается напряженной, но имеет тенденцию к улучшению. Лимит отпускаемого топлива в регионе могут увеличить до 40 литров.

Ставропольский край заключает концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию Северного обхода Ставрополя протяженностью не менее 18 километров стоимостью 33,5 млрд руб.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал закон о внесении изменений в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы бюджета на 2026 год составят более 70 млрд руб., расходы — свыше 77 млрд руб., дефицит — около 4 млрд руб. На 2027–2028 годы показатели скорректированы с выходом на профицит в завершающем периоде.

Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания передала в Промышленный районный суд Владикавказа уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в период с 2017 по 2019 год, занимая руководящую должность в коммерческой структуре, совместно с сообщниками уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 200 млн руб.

Налоговые поступления в бюджет Республики Дагестан по итогам первого полугодия 2026 года составили 27,7 млрд руб., превысив плановые показатели на 23,9% и продемонстрировав прирост в 39,6% относительно аналогичного периода прошлого года.