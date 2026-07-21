Главные новости за 21 июля. Ростов-на-Дону и область

На подходе к морским портам Азов и Кавказ запретят якорную стоянку судов в местах, незащищенных средствами противовоздушной обороны. В приказе по порту Азов уточняется, что к его подходам не относятся акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог.

В Ростовской области в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в первом полугодии 2026 года работодатели разместили более 5,3 тыс. вакансий, медиана предлагаемой заработной платы составила 59,8 тыс. рублей, что на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Донские вина за последнее десятилетие вытеснили с рынка кубанские и крымские производители. Их доля на рынке Ростовской области упала до 1,5%. Десять лет назад местные производители занимали около 6% регионального рынка.

Ростовский областной суд ужесточил наказания бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталию Шмыкову и экс-следователю по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антону Васильченко. Каждому из фигурантов назначено по девять лет колонии строгого режима и по 17,5 млн руб. штрафа.

В городах и районах Ростовской области планируется приобрести более 1,1 тыс. новых контейнерных площадок и более 300 дополнительных урн, а также реконструировать 680 существующих. В региональном бюджете для этого предусмотрено 262 млн руб.

Первым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначили капитана российской армии Николая Легконогова.