Главные новости за 21 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов. Губернатор Александр Гусев и прибывший в регион чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов 21 июля заложили в фундамент спортивной арены капсулу с обращением к будущим поколениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руководитель фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин по просьбе первого секретаря Воронежского обкома партии отказался от своего иска к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти») о понуждении АЗС к продаже 20 литров бензина в канистру и взыскании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

За вчерашний день в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли девять человек. Ранения разной степени тяжести получили 78 жителей региона, в том числе один подросток. После оказания медпомощи 37 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, а 41 пациент госпитализирован. Местные власти назвали прошлые сутки беспрецедентными по числу погибших и пострадавших мирных жителей.

Арбитражный суд отказал в принятии заявления межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании белгородского АО «Автодор» банкротом. Налоговики требовали взыскать 29,6 млн руб., однако компания погасила основной долг до вынесения определения.

В Курской области закрывают движение на потенциально опасных участках автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в связи с обнаружением там магнитных мин. В ближайшее время там будут установлены предупреждающие таблички. Остановлена работа межмуниципального автобусного маршрута №305 «АС Льгов — Банищи».

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой ночью произошло возгорание на открытой площадке. По состоянию на 5:40 площадь пожара составляла около 2,5 тыс. кв. м. Открытое горение было ликвидировано в утренние часы. В указанном районе располагаются объекты «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК). За ночь в регионе дважды объявлялась ракетная опасность.

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к московскому АО «РИР Энерго» о взыскании 236,7 млн руб. По данным Rusprofile, спор относится к категории ненадлежащего исполнения обязательств по договорам энергоснабжения.

Налоговая хочет обанкротить орловского автодилера ООО «Северный ветер» Владимира Бутусова (владеет местной профильной ГК «Возрождение»). Размер задолженности составляет 63,1 млн руб. Иск пока не принят к производству.

Склад Wildberries в городе Котовске Тамбовской области, пострадавший в результате атаки беспилотников, возобновит работу 23 июля. По словам Татьяны Ким, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки от продавцов, а товары, хранившиеся на нем, вернутся в продажу. Также Wildberries накануне начал выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии.

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» объявило электронный аукцион на право третьего этапа комплексного развития территории микрорайона «Волжский» в областном центре. Начальная цена составляет 111,8 млн руб.

Денис Данилов