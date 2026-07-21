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В Аничковом дворце завершили реставрацию Большой столовой

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация Большой столовой Аничкова дворца. Мастера восстановили живопись на падуге, расчистили лепной декор, колонны из искусственного мрамора и карниз, а также отреставрировали двери, окна и деревянные элементы интерьера. Об этом сообщили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

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Реставрация Аничкова дворца ведется с 1997 года

Реставрация Аничкова дворца ведется с 1997 года

Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

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Реставрация Аничкова дворца ведется с 1997 года

Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

Во время работ реставраторы обнаружили старинный воздуховод с поворотным металлическим механизмом, который решили музеефицировать. Кроме того, был восстановлен исторический дубовый паркет по сохранившемуся фрагменту после демонтажа более позднего советского покрытия.

Реставрация Аничкова дворца ведется с 1997 года. За это время были восстановлены Белоколонный зал, Голубая, Малиновая и Золотая гостиные, Библиотека, Зимний сад, парадная лестница и другие исторические помещения.

Карина Дроздецкая

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