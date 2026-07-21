В Петербурге создали рабочую группу по проекту «наземного метро»

Власти Петербурга совместно с Минтрансом России и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» создали рабочую группу для проработки проекта «наземного метро». Об этом на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по транспорту Денис Минкин.

По его словам, специалисты рассматривают возможность использования пригородных электричек в качестве полноценного городского транспорта. Итоги работы рабочей группы планируется представить к октябрю.

Господин Минкин отметил, что проект тесно связан со строительством северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга, которые должны перераспределить грузовые потоки за пределы города и освободить железнодорожную инфраструктуру для пассажирского сообщения. При этом стоимость реализации проекта, по предварительной оценке, может быть сопоставима со строительством высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург».

Карина Дроздецкая