В Выборге задержали подростка после поджога газовой заправки
В Выборге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подростка, которого подозревают в поджоге газовой заправки. Об этом сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, несовершеннолетнего удалось оперативно установить и задержать после происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.
Накануне во Всеволожском районе Ленинградской области также был задержан другой несовершеннолетний, которого подозревают в поджоге двух автозаправочных станций. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.