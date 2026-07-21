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В Выборге задержали подростка после поджога газовой заправки

В Выборге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подростка, которого подозревают в поджоге газовой заправки. Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, несовершеннолетнего удалось оперативно установить и задержать после происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.

Накануне во Всеволожском районе Ленинградской области также был задержан другой несовершеннолетний, которого подозревают в поджоге двух автозаправочных станций. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая

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