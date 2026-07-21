Главные новости за 21 июля. Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело о истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию после сообщений о применении силы к детям в детском саду — следователи изъяли записи с камер и проверяют аналогичные случаи. Расследование начато по поручению главы краевого СК, он держит ход дела на контроле.

На территории храма в Центральном районе Сочи упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные и специальные службы.

В Сочи при отражении атаки БПЛА пострадала девочка — осколок задел ногу по касательной, жизни ребенка ничего не угрожает, врачи оказывают помощь. В Хостинском районе повреждена припаркованная машина.

В Сочи из 50 работающих АЗС на 30 действует ограничение: топливо отпускают только в баки и не более 30 литров на машину — АИ-95 и АИ-92 есть на 32 станциях, дизель — на 39, а три АЗС временно закрыты, пять — на ремонте. Власти призвали не закупать топливо впрок, чтобы не создавать ажиотаж, а информацию о наличии обещают обновлять.

Военная прокуратура ЮВО через суд добивается возврата Минобороны участка и недостроя в Сочи, которые ГУОВ в 2021 году передал «Олимпситистрою» за 52 млн руб. — проверка показала, что реальная стоимость имущества около 90 млн, а сделка нарушила интересы оборонного ведомства как крупнейшего кредитора с долгом 19,5 млрд руб. Компания обжаловала решение в апелляции, рассмотрение продолжается.

В Сочи на комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрят введение особого режима парковки для сотрудников медучреждений и организацию кругового движения в Больничном городке — эти предложения обсуждали с депутатами, минздравом и врачами. В 2025 году доходы от платных парковок составили 229,5 млн руб., бесплатно оставлять машины могут участники СВО, многодетные, инвалиды и электромобили.