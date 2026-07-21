В Северной Осетии заменят более шести километров теплотрасс

В Северной Осетии в рамках подготовки к отопительному сезону заменят более 6 км изношенных теплотрасс. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Работы уже идут во Владикавказе и Моздоке. По словам главы Северной Осетии, обновленные сети должны обеспечить стабильную подачу тепла в жилые дома.

Одновременно специалисты проводят профилактику и техническое обслуживание 211 котельных и 49 центральных тепловых пунктов. Приоритет отдается объектам социальной сферы — школам, детским садам и больницам.

На участках, где ведется замена трубопроводов, асфальтовое покрытие восстанавливает собственный отдел благоустройства ГУП РПВВ.

Константин Соловьев