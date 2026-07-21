На Ставрополье полностью ликвидировали пожар на промзонах после падения БПЛА

Пожар на промзоне в Вязниках, на границе со Ставрополем, удалось полностью потушить. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в ночь на 19 июля регион был атакован беспилотниками. В результате падения обломков загорелось несколько промзон: два очага возгорания зафиксировали в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, загорелась также промзона на севере Ставрополя, возле границы с округом.

Константин Соловьев