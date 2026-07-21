Проходку тоннеля до станции метро «Каменка» планируют завершить в августе

Проходку участка Невско-Василеостровской линии метро до станции «Каменка» планируют завершить в августе 2026 года. Об этом на заседании правительства Петербурга сообщил генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Также до конца года «Метрострой Северной столицы» планирует продолжить строительство Красносельско-Калининской линии

Фото: Пресс-служба Смольного Также до конца года «Метрострой Северной столицы» планирует продолжить строительство Красносельско-Калининской линии

Фото: Пресс-служба Смольного

По его словам, готовность объекта остается высокой. После завершения проходки компания намерена приступить к земляным работам на станционных комплексах.

Также до конца года «Метрострой Северной столицы» планирует продолжить строительство Красносельско-Калининской линии, начать проходку новых перегонных тоннелей и подготовить строительные площадки для продления Фрунзенско-Приморской линии. Среди задач также — проектирование выхода со станции «Театральная» и подготовка территории для электродепо «Красносельское».

Карина Дроздецкая