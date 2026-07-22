В Ярославле 25 июля перекроют набережные из-за забега

В Ярославле из-за бегового события «ЗО.БЕГ» 25 июля будет перекрыто движение транспорта на Которосльной и частично Волжской набережных. Об этом предупредили в мэрии.

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Движение закроют в 6:00, а откроют в 18:00. Как пояснили в мэрии, будут перекрыты участок Которосльной набережной от Володарского до Волжской набережной, участок Волжской набережной от церкви Илии Пророка и Тихона, Подзеленье, а также проезды в районе Успенского собора.

Забег стартует у КЗЦ «Миллениум» 25 июля в 11:00, маршрут проляжет по Которосльной набережной до Успенского собора. Планируются две дистанции — на 5 и 10 км.

Алла Чижова