Премьер Удмуртии: огромное число людей встает в очереди на АЗС без необходимости

Средний пролив бензина на АЗС в Удмуртии превышает прошлогодние значения на 17%. Об этом на заседании оперштаба заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

«По итогам 20 июня наш общий пролив составил 1692 т. Хотелось бы отметить, что мы фактически зеркалим 14 и 7 числа,— добавил господин Лашкарев.— Это для нас, похоже, стало нормальным объемом <...> Картина дублируется по всем дням недели: в выходные — снижение, в рабочие дни — увеличение».

Кадры заседания опубликовал председатель правительства республики Роман Ефимов в Max. По его словам, 40% всех транзакций — заправки по 10 л. Он напомнил, что лимит сейчас установлен на отметке 30 л.

«О чем это говорит? О том, что огромное количество людей встает в очереди на АЗС даже тогда, когда реальной необходимости в этом нет. Что, безусловно, понятно, наличие очередей сильно тревожит, но это замкнутый круг»,— написал господин Ефимов.

Премьер добавил, что крупные топливные компании увеличили объемы поступление бензина в районы Удмуртии, есть потенциал нарастить их к августу, если говорить «с осторожностью». Аварийные и специальные службы, дорожная техника и транспорт топливом обеспечены.

«Сейчас результат зависит не от объема поставок — как уже сказал, объемы растут — а от суммы наших решений. Каждый из нас своим спокойствием приближает возвращение к норме»,— резюмировал Роман Ефимов.