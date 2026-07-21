Платежный сервис KD Pay станет частью МТС-банка. На его основе банк запустит систему онлайн-покупок и участия в программах лояльности через QR-коды. Сейчас МТС-банк приобрел долю 51% в структуре владельца KD Pay — ООО «Ритейл-Процессинг». Далее планируется нарастить ее до 100% и масштабировать сам сервис, а также запустить сотрудничество с ритейл-операторами.

Разработанная при поддержке «Яндекса» нейросеть кратно ускорила анализ проб воды из Байкала. Система обработала более 250 тыс. изображений из 811 проб, а точность обнаружения зоопланктона достигла 87%. Результаты ИИ оказались сопоставимы с анализом специалистов-гидробиологов. Поэтому технологию можно использовать в программе мониторинга Байкала без потери преемственности данных.

Nvidia, один из крупнейших в мире разработчиков графических процессоров и программного обеспечения и самая дорогая компания в мире с капитализацией почти в $5 трлн, сообщила, что является акционером технокомпании Nebius Group Аркадия Воложа. Nvidia подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление о том, что ей принадлежит 9,3% акционерного капитала бывшего «Яндекса».