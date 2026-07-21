С предприятия взыскали свыше 800 тысяч за незаконную вырубку ярославского леса

В Ярославской области предприятие оптовой торговли древесным сырьем заплатило ущерб в размере 840 тыс. руб. за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ранее суд установил, что предприятие арендовало земельный участок для заготовки древесины, а впоследствии незаконно вырубило сосны, ели, березы и осины общим объемом 111,8 кубометра.

Решение суда о взыскании средств с предприятия поступило в отделение судебных приставов по Первомайскому и Любимскому районам. Компания не исполнила требования в обозначенные сроки, поэтому пристав арестовал ее расчетные счета и вынес постановление о назначении штрафной санкции за неисполнение судебного акта в размере 72 тыс. руб.

«Данные меры принудительного характера принесли результат — задолженность вместе со сбором была сразу погашена»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова