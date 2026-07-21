В Петербурге опубликовали программу празднования Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге 26 июля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Программу подготовили администрация города совместно с главным командованием ВМФ.
Власти предупредили, что во время праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
Главными событиями станут зажжение факелов на Ростральных колоннах с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30, а также праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», который начнется в 17:00. В ночь на 27 июля Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура украсят подсветкой в цветах российского триколора.
Кроме того, в городе продолжатся тематические выставки, фестивали, концерты и лекции, посвященные истории российского флота. Власти также предупредили, что во время праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности с использованием металлодетекторов и систем видеонаблюдения.