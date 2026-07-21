В Петербурге мужчину отправили под стражу по делу о распространении фейков об армии

В Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Петроградский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина разместил публикацию с недостоверными сведениями на личной странице в одной из социальных сетей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчина разместил публикацию с недостоверными сведениями на личной странице в одной из социальных сетей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, фигурант разместил публикацию с недостоверными сведениями на личной странице в одной из социальных сетей. Мужчину задержали при содействии сотрудников пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, по месту его жительства провели обыск.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, обвиняемый был задержан 20 июля. В суде он возражал против заключения под стражу и просил избрать ему домашний арест.

Срок действия меры пресечения установлен до 7 сентября 2026 года. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела. Санкция вменяемой мужчине статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет или штраф от 3 до 5 млн рублей.

Карина Дроздецкая