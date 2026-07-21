Пожилая жительница КЧР отдала аферистам свыше миллиона рублей наличными

81-летняя жительница Черкесска лишилась свыше одного миллиона рублей после многоходовой телефонной аферы: злоумышленники убедили ее обналичить сбережения и лично доставить деньги курьеру в Краснодар, сообщает пресс-служба ГУ МВД по КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов / Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов / Коммерсантъ

Следственный отдел ОМВД России по городу Черкесску возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Потерпевшей стала местная пенсионерка 81 года, у которой преступники похитили более 1 млн руб.

По словам пострадавшей, все началось в начале июля, когда ей позвонила незнакомка, отрекомендовавшаяся представительницей одного из операторов связи. Под видом плановых технических работ по отключению стационарного аппарата она выманила у пожилой женщины персональные сведения, необходимые якобы для удостоверения личности абонента.

Вскоре схема усложнилась. На пенсионерку вышел человек, назвавшийся капитаном полиции: он сообщил о взломе ее учетной записи на портале государственных услуг. Эстафету принял другой участник преступной цепочки, представившийся юристом Комитета банковского надзора. По его версии, на имя женщины криминальным путём был открыт счет с остатком в 1,5 млн руб., которые якобы готовятся к переводу на Украину. Мнимый чиновник предупредил пенсионерку, что она рискует оказаться фигурантом уголовного преследования.

Запуганная женщина поддалась давлению. Чтобы «обезопасить» собственные накопления и «подтвердить» законность их происхождения, она по требованию аферистов сняла со счета 1 013 952 руб. и отправилась в Краснодар. Там, опознав курьера по условленному паролю — словом «терапевт» — пожилая горожанка передала всю наличность незнакомой женщине. После этого телефоны всех «помощников» замолчали.

Примечательно, что потерпевшая прежде была осведомлена о подобных мошеннических схемах, однако многоходовая легенда со сменой персонажей и нагнетанием угрозы уголовного преследования сломила ее бдительность.

Станислав Маслаков