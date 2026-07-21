Экс-главу «Ярославского АТП» подозревают в махинациях с премиями

Бывшего исполняющего обязанности гендиректора АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству региона) Ивана Рытова подозревают в том, что он издавал приказы о вознаграждении работников, а затем забирал эти деньги себе. Детали дела сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

21 июля губернатор Михаил Евраев сообщил о задержании господина Рытова, возглавлявшего предприятие с апреля 2026 года. По его словам, серьезные нарушения в работе главы компании были выявлены правительством области совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта. В отношении Ивана Рытова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с апреля по начало июля господин Рытов давал своим подчиненным незаконные указания о подготовке служебных записок о выплате премий и поощрений. Затем он издавал приказы о вознаграждении работников. При этом необходимого согласования с советом директоров не проводилось.

«В результате преступных действий были выплачены премии и вознаграждения в сумме не менее 750 000 руб., которые работники вернули фигуранту после снятия со своих счетов»,— сообщили в СУ СК.

Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Алла Чижова