Дагестанскому «теневому банкиру» пересчитали доход в 62,6 млн рублей

Кизилюртовский районный суд Дагестана взыскал с местного жителя 62,6 млн рублей дохода, полученного, как установил суд, от незаконных банковских операций. К этой сумме прибавилась госпошлина в 239 тыс. руб. Решение уже вступило в силу, а основанием для него стал приговор Советского райсуда Махачкалы 2022 года, по которому фигуранта признали виновным по ст. 172 УК РФ и назначили условное наказание, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Следствие и суд пришли к выводу, что в 2015–2019 годах мужчина выстроил схему через подконтрольные фирмы-однодневки. Через эти компании он аккумулировал безналичные средства клиентов и затем переводил деньги по их указаниям, фактически оказывая банковские услуги без лицензии. Общий оборот по этой схеме превысил 519 млн руб., а незаконный доход организатора суд оценил примерно в 20,8 млн руб. Именно эта сумма и стала базой для последующего гражданского иска прокуратуры.

Суд взыскал не только сам доход, но и штраф в двукратном размере, что и довело итоговую сумму до 62 601 457 руб. Такая конструкция означает, что государство не ограничилось уголовным приговором: оно отдельно добилось возврата денег, извлеченных из незаконной схемы, и дополнительной финансовой санкции. Для подобных дел это типичная логика — наказать фигуранта по уголовной статье и одновременно изъять экономический результат преступления.

Дагестан много лет остается одной из точек, где силовики регулярно вскрывают схемы обналичивания, фиктивного документооборота и расчетов через однодневки. Такие операции обычно строятся на потоке наличности, сети номинальных компаний и быстром переводе средств за комиссию, что позволяет участникам зарабатывать на услугах, которые по закону может оказывать только лицензированная кредитная организация. В этом деле, как следует из материалов суда, вся конструкция работала как минимум четыре года и обеспечила оборот более полумиллиарда рублей.

Станислав Маслаков