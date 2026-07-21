Умер художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов

В понедельник, 20 июля, на 65-м году жизни не стало актера и художественного руководителя петербургского театра «Особняк» Дмитрия Поднозова. О его смерти сообщили представители культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием

Фото: Пресс-служба театра «Особняк» Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием

Фото: Пресс-служба театра «Особняк»

«Он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — принесли слова соболезнования в театре «Особняк».

Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

В 1989 году совместно с коллегами господин Поднозов создал театр «Особняк» в Санкт-Петербурге, где долгие годы являлся художественным руководителем и ведущим артистом, играя в постановках.

Господин Поднозов был также киноактером, в его фильмографии насчитывается около 200 проектов. Он запомнился ролями в сериалах: «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль» и «Комбинация».

Карина Дроздецкая